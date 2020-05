Comenzaron a operar zonas en alerta naranja en Bogotá

Varios sectores de la localidad de Kennedy, en Bogotá, amanecieron este sábado en la condición de alerta naranja, por el alto número de contagios que se han presentado en los últimos días en la zona.

La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, comenzó este sábado en la mañana un recorrido por la localidad de Kennedy, con el propósito de hacer pedagogía a los habitantes de este sector, que, por lo menos por los próximos 14 días, tendrán una cuarentena más restringida.

“Vamos a cuidar a Kennedy muy especialmente. Vamos a instalar la zonas de cuidado especial, a informarle a los vecinos que se tienen que cuidar, que no salgan a la calle si no necesitan algo particular, vamos a tener puestos de información y control”, manifestó la alcaldesa, que con un megáfono y montada en una camioneta recorrió varias calles del sector informando a los habitantes de la zona sobre la jornada.