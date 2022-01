¿Por qué la Corte afirma que no se cumplió con garantías a excombatientes?

La cédula de una persona fallecida no tiene porque aparecer en el sistema si fue inscrita correctamente la partida de difusión, si no es así, se podrá solicitar ante la entidad electoral, para lo cual será requerido algún documento que verifique que la persona está muerta. Quien solicita el certificado de defunción debe informar por qué no se había retirado la persona del censo electoral, entre otros requerimientos.

Si fue una muerte violenta se deberá presentar la autorización judicial, si fue en el extranjero se deberá legalizar o apostillar el documento que certifica el fallecimiento y si es una muerte por desaparecimiento también se debe presentar la sentencia ejecutoria judicial de una notaría o registraduría.

“En todos los casos, se debe anexar exclusivamente el registro civil de defunción al correo defuncionesdnrc@registraduria.gov.co, con el fin de comprobar la legalidad del documento y proceder a la cancelación de la cédula de ciudadanía de la persona fallecida. Pasados cinco días, el documento ya estará por fuera del archivo nacional de identificación y, a su vez, del censo electoral”.