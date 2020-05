Colombiano en EE.UU., salvado por una llamada

Parafraseando el dicho popular que dice salvado por la campana pero en esta ocasión para el santandereano Juan Camilo Jurado Mateus fue salvado por una llamada.

De acuerdo a lo manifestado por este joven, de 28 años y administrador de empresas de la ciudad de Bucaramanga, llamó por casualidad y mero instinto para averiguar cuándo sería el próximo vuelo desde California hacia Colombia cuando abrió un nuevo vuelo humanitario

Sorpresa mayúscula se llevó Jurado Mateus cuando la vice cónsul de Colombia en Los Ángeles, Juliana Uribe, le manifestó que por duplicidad de un hombre, en uno de los listados cotejados, de pasajeros inscritos para volver a casa había uno repetido y que la persona ya estaba chequeada para abordar el vuelo, es decir que quedaba el último cupo de este vuelo el 153 de Avianca, para volver a Colombia.

“Yo no sé porque se me dio por llamar al consulado, quise averiguar, algo me lo intuía, algo me lo decía, llamé y cuando me dicen que si yo estoy en Los Ángeles y quiero abordar este vuelo para volver a mi país y tenía solamente dos horas para poder lograrlo, mi corazón se abalanzó y se aferró a esta esperanza y gracias a Dios logré el cometido llegar aeropuerto y poder volver a Colombia” dijo algo agitado por la correndilla, Jurado Mateus.

De acuerdo, con este profesional Administrativo, quien asegura que llego el enero pasado y tenía su tiquete de regreso para el 28 de marzo, no importó haber dejado regalos y presentes para sus familiares como un televisor y un computador portátil nuevo, él prefirió dejarlos en la casa de la persona que le brindó la mano durante este tiempo de cuarentena obligatoria, aquí en los Estados Unidos y lo ayudó para resguardarse durante este mes y medio de cierre de fronteras.