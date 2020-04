Colombianas en EE.UU. comparten el mismo drama por culpa del COVID-19

“Mi esposo toma estos medicamentos y ya se les están acabando, Clonazepam, Acido valproico, olanzapina, Rivotril, sertralina, trazodona. Ahora no se que hacer y tampoco estoy con mi hermana, pues ella se fue para Miami”, dijo esta mujer quien espera volver abrazar a sus hijos Kevin y Cristian.

La señora relata además, con lágrimas en su rostro que “mis hijos menores, de 10 y 15 años, están con él. La señora que lo estaba cuidando al ver que yo no regresaba se fue, incluso la única persona que puede reclamar la pensión que tenemos; soy yo porque él es un paciente interdicto, la única que puede firmar para recoger la plática para poder comprar la comida soy yo”.

Beatriz Murcia Rincón, de 41 años, es una bumanguesa, madre de dos hijos de 10 y 15 años respectivamente. Ella relata su llegada y odisea aquí en Estados Unidos. Según, ella llegó el pasado 16 de marzo ayudar a su hermana, quien fue sometida a una cirugía de la vesícula. Vino por 10 días y cuando quiso salir ya no pudo, las fronteras estaban cerradas.

Las colombianas Beatriz Murcia y Dayana Pinzón no se conocen, pero tienen tres cosas en común: quedaron atrapadas en los Estados Unidos a raíz de la pandemia COVID-19, sus familiares necesitan atención médica especializada y necesitan un vuelo humanitario y prioritario de regreso a casa.

Vino a la ciudad vino (Napa) en USA, y se avinagró

Después de un duelo y separación con su esposo, la bogotana Dayana Pinzon decidió empacar maletas y venir al país del norte a despejar la mente y enfocarse el ajuar de su nieto, que pronto vendrá al mundo. Sin embargo como doña Beatriz no contó que el COVID-19 le fuera a pasar una mala pasada. El cierre de fronteras de Colombia y el mundo.

“Yo quería terminar de hacer mi duelo, y de paso comprarle las cositas al bebé, a mi nieto. Por ello llegué a New Jersey a visitar a unos amigos y después decidí ir a Napa a conocer toda la cultura del vino” comentó esta rola de 36 años.

Esta administradora de empresas con experiencia en el sector bancario contó que lo que era un tiempo de reflexión y vacaciones se convirtieron en toda una pesadilla. “Mi hija tiene 17 años y tiene siete meses de embarazo, además mi hijo de 4 años tiene dificultades del habla. Literal vine a la ciudad del vino (Napa) y me avinagré con esta situación” comentó preocupada la egresará del Politécnico Gran Colombiano.

Pinzón Polanco se ha comunicado en reiteradas veces con el Consulado de Colombia en San Francisco y según ella, las respuestas no han sido satisfactorias. Por ahora pasa sus noches en un centro geriátrico, donde una amiga colombiana le dio posada, pero la gerente del lugar le dijo, que puede pernoctar allí hasta el 30 de abril. Con pocos recursos no sabe que hacer, pues de acuerdo con las políticas de ayuda del gobierno colombiano, a los compatriotas varados en el exterior, ella no cumple con todos los requisitos para obtener un subsidio. Sin embargo, lo que más anhela es arrullar a su hija Angie Valeria y a Jesús Esteban.

Tanto Beatriz como Danaya son mujeres, cabezas de hogar y necesitan sus propios medicamentos para seguir con sus rutinas de vida. Doña Beatriz toma Nitrofurantoina, una droga para una infección en los riñones y Dayana está formulada con Dibidrocodeina, Salbutamol y Loratadina por su asma y alergias. Sin embargo, el tiempo pasa sus medicamentos se acaban y no pueden acceder a ellos, debido a que un médico con licencia, debe prescribirlos aquí en los Estados Unidos.

Ahora ambas mujeres que no se conocen, pero están atrapadas en las mismas circunstancias, le piden al presidente de la República, Iván Duque, que priorice uno de los vuelos humanitario de EE.UU. a Colombia y hayan dos sillas para poder abrazar a sus hijos y poder conocerse. Y volver a su casa, en Santander y Bogotá, respectivamente.