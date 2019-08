Colombiana es asesinada en Chile, se sospecha de su esposo

Otra colombiana fue asesinada en el exterior; esta vez en Chile. Se trata de Leidy Saavedra, de 29 años, quien fue hallada con múltiples puñaladas, en el baño del apartamento donde residía. El principal sospechoso de este crimen es su esposo, un dominicano al que la policía chilena busca.

La muerte de Saavedra ocurrió el 16 de agosto, pero se conoce en Colombia una semana después de que se difundiera en el país el crimen de la también colombiana Cristina Ovalle, sucedido el 20 de agosto en Ciudad de México, donde se ganaba la vida como dama de compañía.

Sobre Saavedra, sus familiares expresaron que estaba casada con el dominicano desde el 2016, pero que tenían conocimiento que este la maltrataba físicamente; sin embargo ella no lo había denunciado.

“Esta mujer varias veces presentó lesiones en su cuerpo los cuales no denunciaba. Los familiares ya estaban en conocimiento de que esta mujer era agredida por este sujeto, no obstante los hechos no habían sido denunciados”, aclaró el subcomisario de la Brigada de Homicidios de Chile.

Dayana Saavedra, una prima de la víctima, comentó a Noticias Caracol que Leidy vivía en el mismo edificio donde vive una tía y que se encontraba allí momentos antes de que fuera hallada muerta en su apartamento.

“Ella fue a su piso por una caja de uñas, como a las 11:00 de la mañana, pero al transcurrir mucho tiempo mi tía se preocupó porque no regresó y tampoco contestó las llamadas; así que se trasladó hasta el apartamento de Leidy, pero nadie le abrió la puerta por lo que solicitó los videos de seguridad y en las grabaciones se ve cuando él (el esposo) sale del apartamento, cierra con llave, se amarra los zapatos, sale rápido hacia el ascensor y sale del edifico y en ningún momento aparecía mi prima; es ahí donde mi tía llama a los carabineros”, expresó Dayana Saavedra.

La macabra escena tuvo lugar en la comuna de Santiago Centro, en la calle Balmaceda de Santiago de Chile.