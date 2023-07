Colombia versus Nicaragua: la ciencia e investigación detrás de la victoria

Tras casi 22 años de litigio, el pasado 13 de julio Colombia logró frenar en definitivo las ambiciones expansionistas de Nicaragua. Y es que, ese día, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, sentenció a Nicaragua que no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia. Lea: Atención: Corte de La Haya niega demanda de Nicaragua

Con el propósito de defenderlos, “el primer estudio de la Armada, que se inicia en el 2007, nos permite identificar isla por isla, sus componentes y sus características, los arrecifes que están alrededor y demás. Los buques hacen los levantamientos de estas islas y comprueban la unión y la integridad que hay entre todas. Forman parte del archipiélago indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hay una conexión no solamente geomorfológica, sino también biológica”, destacó el capitán.

Y recordó que “cuando llegamos a las audiencias orales, en mayo de 2012, nos encontramos con que Nicaragua le dijo a la Corte: Quitasueño no existe y si existe es nicaragüense”. Es decir, Nicaragua sostenía que, dado que Quitasueño no emergía en la alta marea, como tal no era una isla susceptible de soberanía, sino lo que se llama en el derecho internacional una “elevación de bajamar”.