El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó las cifras comparativas entre países frente al avance de la pandemia por COVID-19, donde se evidencia que Colombia alcanzó el mismo porcentaje de letalidad que Estados Unidos y Brasil, las dos naciones con mayor contagio en el mundo.

De esta manera, Colombia llegó a un porcentaje de tasa de letalidad del 3,2 %, sin embargo, en la región se ubica por debajo de países como Perú (4,5 %) y México (10,8 %). En comparación con Europa, se mantiene con un porcentaje menor frente a países como Alemania (3,8 %), España (6,6 %), Suecia (6,9 %), Francia (9,7 %) y Bélgica (11,6 %).

El presidente también hizo un llamado para que las personas sean responsables en la etapa de aislamiento selectivo individual que se iniciará en el país a partir de este primero de septiembre, donde se retomará la vida productiva y se levantarán las restricciones a la movilidad, pese a que se mantiene la prohibición de aglomeraciones.

“El virus no se ha ido de Colombia y no se ha ido de ningún país del mundo. El virus está circulando, no se puede bajar la guardia, todos tenemos que estar en alerta, porque todavía no hay una vacuna efectiva, no hay un tratamiento efectivo y nadie tiene inmunidad”, señaló el mandatario.