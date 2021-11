Con más de 300.000 personas vacunadas cada día, Colombia empieza a recuperar un ritmo de vacunación sobresaliente. Este miércoles la nación superó las 50 millones de dosis contra el COVID-19 aplicadas desde el mes de febrero, cuando inició el plan nacional de inmunización contra el nuevo virus.

Sin embargo, hasta la fecha, el número de personas completamente protegidas, esquemas de dos dosis, apenas llega a 22 millones, mientras las cifras de contagio llevan dos semanas en ascenso. En el último día, 2.644 personas fueron diagnosticadas con el virus y 40 de ellas murieron.

Los números se registran en plena reactivación total de actividades presenciales y en un momento donde, como lo sugieren los datos, la posibilidad de una nueva ola, la cuarta desde el inicio de la pandemia, empieza a aparecer.

Las razones que explican por qué hay aún una importante parte de la población sin vacunar, a pesar de la alta disponibilidad de biológicos y los llamados reiterativos de las autoridades sanitarias a aplicarse la vacuna, parecen que son varias y no tan fáciles de identificar.

¿QUIÉNES SON LOS QUE FALTAN?

Los especialistas coinciden en afirmar que hoy en Colombia la población susceptible (no vacunados) son personas de difícil captación a los que las autoridades de salud tienen que abordar de manera diferente.

Es decir, una persona que no se quiere vacunar no necesariamente se debe considerar como una persona antivacuna, un concepto que cobró protagonismo a nivel internacional por algunos movimientos en Estados Unidos y Europa. Y Colombia, precisamente no se ha caracterizado por tener un movimiento de este tipo.