“Colombia seguirá contando con la ONU en este esfuerzo histórico hacia la paz y la justicia, hoy termina una visita muy enriquecedora que me ha permitido conocer de primera mano tanto los avances como los desafíos que enfrenta el proceso de paz”, expresó Guterres a los medios de comunicación.

El secretario de la ONU le dejó un mensaje a los colombianos de sostener y continuar implementando el acuerdo, esto para que las siguientes generaciones tengan un mejor futuro. Aseguró que se reunió durante su visita con líderes que le demostraron cómo avanza la vida pacífica en el país.

“El acuerdo ofrece a Colombia mucho más que la terminación de un conflicto, es una oportunidad en la que está determinada la construcción de una sociedad más unida”, afirmó el secretario de la ONU.

Le hizo un llamado a la población, para que las próximas elecciones del año 2022 se lleven con total normalidad y cero violencia, afirmó que se debe continuar con el acuerdo, especialmente por las poblaciones que más padecieron el conflicto. Guterres expresó que Colombia sería un ejemplo para la paz en Etiopía.

Respecto a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien afirmó en una carta que en Colombia no había acuerdo de paz, Duque aseguró que el Gobierno se concentra en los avances que han habido, ejemplo tener casi el 98 % de población en procesos de reincorporación. Entre otros, destacando nuevamente los avances en temas de paz, pero incluidos en la política pública paz con legalidad.

Por su parte, Guterres aseguró que en el marco de las implementación del acuerdo, todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones. En temas de acabar con la violencia total, el secretario expresó que es importante destacar y llevar a acabo la mejor forma de acabar con la violencia, que nada la justifica.

“Estuve con miembros del Gobierno, con excombatientes, con víctimas, líderes de comunidades locales, nadie me dice que no quiere aplicar los acuerdos de paz, nadie me dice que quería la paz con ilegalidad”, concluyó el secretario Guterres.