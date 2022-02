Las autoridades colombianas oficializaron este jueves el salvoconducto otorgado a la periodista cubana Yailen Insua Alarcón, quien llevaba 13 días en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, después de que no se le permitiera seguir su viaje a Nicaragua tras salir de la isla.

El viaje

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, explicó que “los ciudadanos cubanos necesitan visa para ingresar a Colombia, así como para transitar por el país”, un documento con el que ninguno de los dos contaba.

Espinosa también proporcionó más detalles de la situación de la periodista y su marido, que tras aterrizar en Colombia estaba previsto que tomarán un vuelo a El Salvador para hacer conexión con Managua.

No obstante, “cuando estaban en ese proceso, la aerolínea les informó que Nicaragua, en una decisión soberana, había manifestado que no podían abordar ese vuelo porque no serían admitidos”, contó Espinosa.

“Dada esa situación, la pareja indicó que no podían devolverse a Cuba porque consideraban que podían tener algún tipo de riesgo”, y como para acceder a territorio nacional se necesita visa, “se presentó una acción de tutela a un juez, que ordenó que se le otorgara un salvoconducto”, continuó Espinosa.

Tras la tutela, relató el funcionario, “inmediatamente se les dio ingreso a territorio nacional”.