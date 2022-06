Colombia no va a dejar que nadie le arrebate lo que ha consolidado: Duque

Dentro de la visita que realiza a Portugal, el presidente de la República, Iván Duque, se reunió con empresarios de ese país, a quienes invitó a seguir creyendo en Colombia.

El mandatario, quien anunció la creación del Consejo Estratégico Colombia-Portugal, enfocado en el comercio, integrado por 20 representantes y que sesionará una vez por año, se refirió a los resultados de las pasadas elecciones y a los cambios que deberían traer para el país.

“Yo no sé leer el futuro, pero sí sé leer a Colombia; y tengo la plena certeza de que esta Colombia que he narrado, es una Colombia que no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo. Y que quien quiera sea el Presidente de Colombia solamente puede soñar en que las cosas que funcionan se mantengan, porque dudaría en que hubiera una intencionalidad para arrebatarle a Colombia las fuentes de crecimiento, de prosperidad y de cerrar las brechas”, manifestó.

Duque señaló igualmente que a pesar de las diferencias entre las corrientes políticas, será necesaria la unidad para que el país pueda seguir avanzando.

“El Presidente Kennedy solía decir que se pueden ganar las elecciones con el 50%; pero no se puede gobernar con el 50% en contra. Y eso los sabemos todos quienes hemos ejercido esta labor, porque tenemos que hacer una convocatoria a la unidad. Y la unidad significa proteger las libertades, la democracia, la iniciativa privada”, añadió.