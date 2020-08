Colombia no avalará vacuna rusa hasta que no se conozca suficiente información

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, aseguró que no será posible hacer una evaluación de la vacuna Sputnik V, anunciada por Rusia, hasta que los productores no revelen la información referente a la misma, datos a los que no ha tenido acceso ni Colombia ni el resto del mundo.

Ruiz aseguró que la evaluación de la vacuna se hará cuando toda la información esté disponible y luego sí podrá entrar al abanico de vacunas que se están considerando.

“Mientras no exista y no se revele por parte de los productores de la vacuna, no va a ser posible realizar una evaluación que permita por parte de los entes competentes, como es el Invima, el FDA en EE.UU. y MDA en Europa, poder hacer las respectivas evaluaciones”, afirmó el ministro.

Además, aseguró que la vacuna debe cumplir los mismos criterios de evaluación que se están midiendo durante este proceso, es decir, seguridad, inocuidad y eficacia.