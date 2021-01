Hablan los expertos

El doctor José Julián Aristizábal confirmó que el uso de emergencia, como su nombre lo indica, “es algo que se hace con celeridad en vista de la necesidad de contar con un medicamento que debe usarse”.

En línea con ello, según dilucidó, todos los medicamentos nuevos en el mercado -con menos de 5 años- están rodeados de unos riesgos inherentes y mencionó que “los efectos adversos más raros aparecen cuando ya el medicamento se empieza a usar de una forma más extendida, pero eso pasa con todos los medicamentos nuevos”.

Para Yessica Giraldo, epidemióloga y docente de la Universidad CES, en casos de emergencia es más fácil equivocarse al momento de establecer el trade off de un medicamento, es decir, la relación entre riesgo-beneficio.

Por ejemplo, conforme a lo explicado por la especialista, en este caso trazar el trade off es más complejo “al no poder evaluar reacciones potencialmente más graves, sencillamente porque no ha habido el tiempo para poder observar y hacer seguimiento”.

Al ser preguntada sobre qué garantías tendrán quienes se apliquen la vacuna, fue cuidadosa al responder que se trata de una pregunta compleja y todo dependerá de cada grupo: “el riesgo para todas las personas no es igual y ahí está lo delicado de considerar qué poblaciones vacunar”.

“Entonces con algunos grupos hay más incertidumbre, como por ejemplo personas con comorbilidades, alergias graves, adultos mayores, niños y adolescentes y embarazadas. Son grupos poblacionales de cuidado que no se vieron representados en los estudios clínicos, entonces con ellos siempre habrá más incertidumbre”, complementó Giraldo.

Finalmente, el doctor Aristizábal detalló que ahora “arranca todo el proceso de farmaco-vigilancia, liderado en nuestro país por el Invima. Además, todos los profesionales de la salud estamos obligados a reportar los eventos adversos que encontremos con respecto a la vacuna”.

En función de eso se va fortaleciendo el conocimiento en torno a la molécula y eso lo harán con seguridad todos los países”, puntualizó.