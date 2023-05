Colombia es el país con más festivos, pero de los más madrugadores

May 22 - 12:10

"La mujer llegó a mi parcela con una bebé y me dijo que había parido en un rastrojo"

Precisamente, de ese 30%, 15 semanas tendrán cuatro días hábiles y una, la de Semana Santa, registró tres. Para algunos es un complemento a los 15 días de vacaciones que tienen los colombianos, precisamente porque es de los países de la Ocde con menos descanso.

País madrugador pero improductivo

Así como Colombia lidera la tabla de países improductivos o de los que tienen más feriados, está el listado de países que más madrugan. De acuerdo con World of Statistics, los colombianos se despiertan en promedio a las 6:31 a.m., 24 minutos más temprano que los más cercanos a ese horario: los indonesios, que se levantan a las 6:55 a.m.

Pero a luz del informe de productividad de la Ocde, los que más trabajan no son en últimas los de mayor rendimiento para la economía local.

Mientras que en Colombia genera en promedio US$19,50 por hora trabajada, por el lado de Irlanda, su productividad es la más alta de cualquier país con US$119 cada 60 minutos. Esto lo coloca por encima del doble del promedio de la Ocde, a luz del informe. Según los analistas, las multinacionales ubicadas en ese país serían el gran secreto de la productividad de Irlanda. Y es que, por contar con una de las tasas impositivas corporativas más atractivas del mundo, Irlanda alberga a más de 1.000 gigantes de IED (Inversión Extranjera Directa). Entre ellas están empresas como Google, HP, Apple, IBM, Facebook, las cuales emplean a decenas de miles.