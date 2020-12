Según el plan de vacunación del Gobierno Nacional, las primeras dosis que lleguen al país cubrirán a la población mayor de 80 años y al personal de salud en primera línea frente a la enfermedad.

En una segunda etapa, el país vacunará a la población entre 60 y 79 años y al personal de salud en segunda y tercera línea frente al COVID-19. Para la tercera etapa, se aplicará el biológico a la población entre 16 y 59 años con comorbilidades y a los profesores de educación básica y secundaria.

La cuarta etapa de vacunación incluirá a la población en ocupaciones y situaciones de riesgo y a los cuidadores institucionales. La última etapa estará destinada a la vacunación de la población entre 16 y 59 años sin comorbilidades en el siguiente orden: 50 a 59 años, 40 a 49 años, 30 a 39 años, 20 a 29 años, y por último, 16 a 19 años.

Es importante recordar que en los primeros momentos de vacunación no se incluirá a las personas que ya padecieron el COVID-19, ni tampoco a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas, población que no ha sido incluida en los ensayos clínicos para la vacuna, por lo que no existen todavía datos concluyentes sobre la eficiencia del biológico en estos grupos.