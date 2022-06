Colombia atraviesa un pequeño pico de contagios de COVID-19

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó este viernes que el incremento de casos por COVID en el país, más de 8.000 en la última semana, obedece a un pequeño pico principalmente de contagios pero no de muertes ni hospitalizaciones.

“En lo que sí tenemos un riesgo, es en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente. Entonces ahí si tenemos una preocupación, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo”, advirtió Ruiz.

Por eso, el jefe de la cartera de Salud reiteró el llamado a la población a iniciar y completar esquemas de vacunación teniendo en cuenta la alta disponibilidad de dosis, principalmente de las marcas Moderna, Pfizer y Sinovac.

Adicionalmente, el ministro señaló que esta semana se adelantará un comité para revisar, a partir de la evidencia científica, la posibilidad del segundo refuerzo en menores de 50 años.