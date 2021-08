El presidente de la República, Iván Duque Márquez, confirmó que en el país se empezarán a aplicar las terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19, a personas con casos de inmunosupresión, que son las situaciones en donde los vacunados tienen una disminución en la respuesta inmunológica del cuerpo, esto a causa de medicamentos, tratamientos o enfermedades específicas.

“Estamos trabajando muy de la mano con la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en este momento no tiene una visión concluyente al respecto. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar esperando, no. Seguimos avanzando en las negociaciones, pero estamos trabajando, como lo hemos hecho a lo largo de la pandemia, con los criterios de ellos”, afirmó el mandatario en una escala que realizó en Alaska mientras continuaba su trayecto a Corea del Sur.