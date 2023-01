Claudia López promueve firmatón en rechazo a la liberación de presos

Voy a enviarles esta carta y les voy a pedir que se la hagamos llegar no solo al ministro de Justicia y al presidente, sino a los congresistas, rogándoles que no le den impunidad a los delincuentes y que cuiden a los ciudadanos como es su obligación”.

Claudia López

Y agregó la mandataria, “esta Alcaldía ha hecho todo lo que está a su alcance para que los ladrones y atracadores no queden impunes. No hemos logrado que ocho de cada 10 ladrones y atracadores que captura nuestra Policía en flagrancia no queden libres. Nos dijeron que se necesitaba un cambio en la ley de seguridad ciudadana, se hizo y eso no ha cambiado en nada”.

Igualmente, aclaró que esta petición “promueve un gran movimiento ciudadano a través de medios electrónicos para no promover la impunidad; pero si realizó un especial énfasis en decir que NO es una convocatoria a una marcha, ni a una movilización masiva en las calles”.

Expresó que “quiero alertar a la ciudadanía y pedirle que nos unamos contra la impunidad. Si se aprueba el proyecto de ley del ministro de Justicia, podrían salir impunemente de las cárceles que hay en Bogotá hasta 6.895 delincuentes. Eso no lo va a aceptar esta alcaldesa, no lo va a aceptar la ciudadanía, apreciados amigos del Gobierno Nacional”.