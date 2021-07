López le señaló al Senador que se ha “tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata. Cómo es de fácil ver en la paja en el ojo ajeno y no en el propio”. La alcaldesa añadió durante la entrevista que sicarios pagados por parapolíticos del uribismo planeaban asesinarla y recordó que desde el inicio del paro nacional le ha pedido al expresidente Álvaro Uribe que no estigmatice a los jóvenes al tiempo que le ha solicitado a Petro no radicalizarlos.

“Si le pido a Uribe, soy petrista. Si le pido a Petro, soy uribista. Eso solo es una muestra del sectarismo y radicalización en la que vivimos”, recalcó durante el cierre de la entrevista.