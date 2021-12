Por medio de un Decreto, la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, oficializó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que durante los últimos meses ha suscitado diferencias entre sus ponentes y opositores en el Concejo de Bogotá.

El POT será la ruta mediante el cual las siguientes Administraciones de la capital del país deberán guiarse para trabajar en las diferentes áreas como la construcción de vías, viviendas, empleos, entre otros, exactamente durante los próximos 12 años. Según la mandataria, este proyecto ha sido debatido durante los últimos 10 años, pasando por las administraciones de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro.

“El Concejo de Bogotá tenía 90 días para tomar una decisión, no la tomó, como no la tomó Bogotá no puede seguir perdiendo 10 años más sin tener orden y sin tener POT, por eso lo estamos adoptando para que Bogotá no siga perdiendo tiempo, oportunidades, no siga creciendo su deuda social y ambiental, sino que la pague de una vez por todas”, expresó la alcaldesa López.