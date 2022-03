Un premio dirigido a mujeres que han logrado trascender en diferentes escenarios y que, por su trayectoria, pasarán a la historia sirviendo de inspiración a muchas otras, acaba de recibir la científica colombiana Adriana Ocampo.

Se trata del Latin America Lifetime Awards que por segundo año se entrega, y que en este oportunidad exaltó el trabajo de mujeres de distintas partes de América Latina y que se han destacado en diferentes áreas.

La reconocida artista plástica Marta Minujín (Argentina), la cantante de afrourbano y afropop Margareth Menezes (Brasil); Christiane Endler (Chile), futbolista profesional y ganadora del premio The Best entregado por FIFA como Mejor Portera 2021; la científica y Gerente de Programas Científicos en la Dirección de Misiones Científicas (SMD) de la NASA, la Dra. Adriana Ocampo C. Uria (Colombia), y la cantante, antropóloga y filántropa Lila Downs (México), ganadora de un Grammy Internacional y de 5 Latin Grammy Awards.

Todas ellas han destacado por su constancia e incansable labor por alcanzar sus sueños y a la vez han empujado las fronteras y llevado, más allá de sus países de origen, el nombre de América Latina por el mundo.