César Gaviria llama mentiroso a Sergio Fajardo

“No es verdad que yo haya impedido una alianza de Fajardo con el Partido Liberal. El doctor Fajardo le señaló a De la Calle que quería su apoyo pero que no quería ni aceptaba los votos liberales. Uno no puede aprobar un alianza con quien se pronunció de manera tan clara. Tú puedes corroborar esta información con el doctor De la Calle. La afirmación que dio a El Tiempo es la primera vez que la da. No corresponde al mensaje verbal que envió con el Dr De la Calle, ahora, 2 años después de la elección estar buscando una excusa para explicar su comportamiento político”, dijo Gaviria a Samper.

Gaviria cuestiona a Fajardo por el silencio frente a ese tema, pese a que sus aliados políticos y en particular, de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, impulsaron el referendo anticorrupción.

El jefe liberal además se refirió a dos datos de su familia a los que hizo referencia el periodista Daniel Samper, los cargos en el gobierno de Iván Duque por medio de su exesposa Ana Milena Muñoz y la eventual designación que le harían de su hija María Paz Gaviria como ministra de la Cultura.

“Yo no me he divorciado de Ana Milena quien aún es mi esposa, pero no he vivido con ella desde hace quince años. comprenderás que mi incidencia política sobre ella es mínima además por el debido respeto que le tengo a sus decisiones. En cuanto a mis hijos no me corresponde referirme a la publicación de algo que hasta ahora es un rumor”, dice.