César Gaviria dice que gobernador de Antioquia no es una amenaza

El exmandatario señaló que “siempre hemos acatado y respetado las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Estamos seguros, como la inmensa mayoría de los ciudadanos y dirigentes del pueblo antioqueño de la integridad y honorabilidad del doctor Gaviria y de veras confiamos y esperamos que se le encuentre inocente”.

Y expresó además que “esto lo han dicho no solo quienes lo acompañamos y acompañaron en las dos elecciones a la gobernación y la de la alcaldía de Medellín sino además muchos de sus contradictores. No comprendemos su auto de detención porque él no constituye una amenaza ni para la justicia, ni porque haya razones para pensar que vaya a huir del país para evadir la acción de la justicia”.