“Cero cachos”: la polémica ley que busca fortalecer a las familias

“Toda la vida he estado rodeada de hombres infieles y esta cultura de la moda del cacho, que se volvió normal en nuestra sociedad, es lo que queremos combatir y prevenir porque está haciendo mucho daño. Soy hija de padres separados también, sufrí mucho y me deprimí mucho, me he sentido triste”, explicó la senadora en conversación con Blu Radio.