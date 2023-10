“Caudillito de turno”: Claudio López volvió darle con todo a Gustavo Petro

En la mañana de este lunes, 2 de octubre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se volvió a despachar en contra del presidente Gustavo Petro por las primeras líneas del polémico proyecto del Metro, a las cuales se opone el jefe de Estado.

“La primera línea del Metro me ha costado sudor y sangre. Nunca en mi vida me habían difamado tanto por defender el Metro de Bogotá. Y me han amenazado corruptos de calibre, guerrilleros armados y paramilitares amarrados hasta los dientes. No voy a dejar parar el Metro”, afirmó la mandataria de los bogotanos. Lea aquí: Un niño murió y otros dos resultaron heridos tras colapso de hogar infantil

En medio de su discurso, Claudia López dijo que son los impuestos de los ciudadanos los que están en juego. “No es el ego de un caudillito de turno lo que está en juego. Es la vida de la productividad de Bogotá”.

Las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá se produjeron luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera en varias oportunidades a la mandataria que suspenda la construcción del Metro que está en ejecución. Lea aquí: Registraduría rechaza protestas y amenazas a funcionarios en Santa Marta

“Pasar un Metro elevado por el área más densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá. Se construyó una propuesta común con la Alcaldía para evitarlo, que espera concepto de la sociedad de ingenieros, asesor legal del Gobierno en estas materias”, dijo a principios de septiembre el presidente.