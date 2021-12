“Es una investigación en la que llevo trabajando tres años. No digo que haya terminado porque este es un proceso que todavía sigue en evolución. Me pareció importante contar toda una serie de detalles inéditos y todo el detrás de cámaras de investigación”, contó a Efe Coronell, expresidente de la división de noticias de Univision.

El proceso contra Uribe comenzó en febrero de 2012 cuando el exmandatario demandó por presunta manipulación de testigos al senador izquierdista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso contra él por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no sólo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

Cuando Uribe renunció al Senado a finales de agosto de 2020, su fuero de congresista y el caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.

El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el pasado 5 de marzo pasado no investigar a Uribe, líder del partido gobernante Centro Democrático, al considerar que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

INTERÉS POR REVELAR LOS DETALLES

Coronell -que en la actualidad tiene un espacio periodístico en la emisora W Radio, lidera el portal de opinión Los Danieles y es el presidente de la Revista Cambio, que volverá a ser publicada en 2022 tras haber sido cerrada en 2010- considera que lo valioso de su podcast es poder “compartir cómo se llega a cada prueba y cómo cada elemento encaja en el otro”, razón por la cual aceptó la petición de Spotify para contar su historia.

“Lo que hay aquí es un trabajo periodístico y un enorme esfuerzo de Spotify para convertir esta investigación en un podcast que sea atractiva para la gente, en donde la historia se revele a partir de detalles inéditos y del diario secreto del reportero que la investigó”, añadió.

El veterano periodista calificó el proceso de producción del podcast, que tardó más de un año, como un “aprendizaje muy interesante”, pues su trayectoria ha estado marcada por el trabajo en televisión, como columnista y en medios digitales escritos.

“Nunca había trabajado una narración eminentemente auditiva. Y esto me ha enseñado muchas cosas y por una buena casualidad estoy ahora trabajando en radio y toda la experiencia del podcast, que es distinta a la radio en vivo, me ha servido mucho para aprender esto”, expresó.

MAYOR ALCANCE

Coronell, que durante muchos años ha investigado a Uribe, a quien califica como “la persona más poderosa de Colombia en los últimos 20 años”, valoró el “potencial” que Spotify le da a su historia, pues permite que tenga “audiencia internacional”, “viajara” y pudiera “ser entendida por personas distintas a los colombianos”.

Es una historia al más puro estilo XRey, el documental sonoro sobre el rey Juan Carlos I dirigida por Álvaro de Cózar para Spotify, u otras investigaciones de éxito en formato podcast como V, las cloacas del Estado, una producción también de Cózar para Pódium Podcast sobre los tejemanejes del poder en España.

“Yo creo que si bien el tema es eminentemente colombiano, el asunto del poder, de cómo se maneja en nuestros países para tratar de cubrir el rastro de los hombres poderosos involucrados en problemas, es una historia universal, que está contada por la literatura en muchos episodios de la historia”, concluye.

Los capítulos del podcast son publicados entre lunes y jueves po tres semanas desde el 22 de noviembre y pueden ser escuchados por los 381 millones de usuarios activos de Spotify.