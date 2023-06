Caso Laura Sarabia: habló hombre que fue chuzado por pérdida del dinero

Tras conocer esa información, el medio de comunicación contactó al hombre en cuestión, quien indicó que su nombre es Jhonson Pineda. Este mismo alegó que conoce a la exniñera de Laura Sarabia desde hace 14 años, cuando trabajaron en un edificio y que su relación fue solo de amigos. “Yo tengo a mi esposa. Hablaba con ella pero no frecuentemente. Ella me preguntaba cómo estaba y sí, me decía ‘Nene’”, dijo Pineda a El Tiempo. Le puede interesar: Caso Laura Sarabia: serían 4 y no 2 los chuzados por pérdida del dinero

El hombre negó haber hablado con Marelbys Meza de la pérdida de ese dinero, pese a que el informe conocido por el medio de comunicación diga que sí charlaron del tema.

Sobre la citación a declarar en la Fiscalía, Pineda sostuvo que, una vez fue notificado, se comunicó con Marelbys para comentarle. “Ella me dijo que fuera, que no había problema”, indicó.