Caso Jineth Bedoya: Fiscalía se defiende y dice que no ha incumplido fallo

En un comunicado de cinco puntos, la Fiscalía se defendió de la denuncia que hizo este martes la periodista Jineth Bedoya, acerca de que esta entidad es la única que no ha cumplido con lo ordenado por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Colombia por la tortura y violencia sexual que sufrió.

(Lea aquí: Caso Jineth Bedoya: “agridulce” año de histórica sentencia de la CorteIDH)

“La Fiscalía es la única entidad que no ha cumplido con lo que ha ordenado la Corte Interamericana en este fallo. Tras un año no he podido reunirme ni con el fiscal Francisco Barbosa, ni con la vicefiscal ni con ningún funcionario que responda, porque a la fecha ninguno de los autores intelectuales de mis crímenes ha sido llamado siquiera a una entrevista aquí a la Fiscalía”, dijo Bedoya tras realizar una protesta simbólica este martes frente a las puertas de la Fiscalía, solicitando avances frente a los responsables.