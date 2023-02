Caso de Esperanza Gómez contra Instagram se tendrá que rehacer, ¿qué pasó?

Esta decisión se dio luego de que Meta Platforms, Inc, solicitó nulidad, debido a varias irregularidades que se encontraron durante el curso del proceso que se llevaba.

Agregó que nunca tuvo una respuesta sobre la forma para poder subsanar el error y que le devolvieran su cuenta, ya que “no existe el hecho de que yo estuviera ofreciendo servicios sexuales porque no me dedico a la prostitución, me siento vulnerada en mis derechos. Yo no soy solamente pornografía, yo soy una marca que no solo vende contenido para adultos”. Lea: Esperanza Gómez volvió a retar a Instagram con ‘tentadoras’ fotos

Reiteró que solo hacía publicaciones de su vida diaria y fotos sensuales, como todas las cuentas que no eran bloqueadas.

El proceso debía anularse

Tras la diligencia, Meta Platforms, Inc. contestó a la solicitud del proceso judicial acudiendo a un recurso de nulidad, al expresar que existían varias irregularidades en el proceso en contra de sus derechos.

Inicialmente, aseguraron que no tuvieron la oportunidad real de participar en la audiencia celebrada en la Corte Constitucional, pues recibieron la notificación solo hasta el 14 de noviembre de 2022, un día antes de la diligencia. Lea: Caso Esperanza Gómez: lo que dicen las políticas de Meta sobre sexualidad

También expresaron que existieron errores desde el inicio del proceso, debido a que no fueron vinculados y notificados en el trámite de las dos instancias surtidas en el expediente. Esto porque el juzgado en Cali vinculó a Meta Platforms, Inc, pero la sede en Colombia y no a la sociedad extranjera constituida en los Estados Unidos.

Por otra parte, Meta Platforms, Inc. señaló que este proceso no sería competencia de los jueces colombianos, pues existen indicios de que Esperanza Gómez está domiciliada en Miami y no en Colombia.