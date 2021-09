Este lunes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha que ha sido declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que las personas que se han visto afectadas directa o indirectamente por este flagelo puedan saber que no están solas, que no son olvidadas, y de igual manera se pueda crear una conciencia en la sociedad para que esta terrible práctica no pase desapercibida y los gobiernos tomen acciones para que no siga sucediendo.

Esta conmemoración tuvo origen el 21 de diciembre de 2010, cuando la Asamblea General expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de los desaparecidos. Asimismo, desde el año 2011 el Comité Operativo de Desaparecidos de Cali trabaja articuladamente para fortalecer las rutas de atención y mejorar la respuesta institucional que se le brinda a la ciudadanía ante este flagelo.