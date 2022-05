A poco más de un mes de que la Comisión de la Verdad deba entregarle al país el informe final, el comisionado Carlos Ospina renunció este lunes y dijo que este informe tiene intereses políticos.

El único militar retirado en la Comisión argumentó, en Noticias RCN, que su decisión se centra en que no hay espacio para su versión.

“Ya no hay espacio para mí, ya no hay espacio porque dentro de la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, una estigmatización sobre mi persona, me han dicho que yo soy parte de un complot, me han dicho que yo entré a la Comisión a hacer inteligencia, en que yo quiero dañar la Comisión de la Verdad y que yo estoy haciendo un informe que es un contrainforme, porque mi verdad es diferente a la de ellos”, dijo.