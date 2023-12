Cargos contra directivos de Edured por presuntas irregularidades en contrato

La Procuraduría también señaló que, durante la evaluación técnica, se habilitó a un proponente único que no cumplía con los requisitos de experiencia específica exigidos. A pesar de esta falta, el proponente fue seleccionado, adjudicado y el contrato fue celebrado.

Los cargos imputados a los directivos de Edured están relacionados con la habilitación del proponente, la firma del contrato y la validación de la experiencia presentada por el consorcio seleccionado, sin verificar su veracidad y pertinencia.

Dichas faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo. La Procuraduría espera esclarecer las presuntas irregularidades en este contrato de regalías y garantizar la transparencia en la ejecución de este tipo de proyectos.