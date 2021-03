Sara Sofía se encuentra desaparecida desde enero pasado y el caso lo dio a conocer su tía Xiomara Galván Cuesta, quién contó que la mamá de la niña se la llevó el pasado 15 de enero y desde ese momento no volvió a saber nada de ella, por lo que emprendió su búsqueda.

La mujer entregó esta versión a la Fiscalía, pero no se pudo empezar un proceso de judicialización en su contra porque no hallaron el cuerpo de la menor. No obstante, otra hipótesis que reposa en este caso es que la niña fue entregada a una señora quien la cuidaría.

La menor completa un poco más de 20 días desaparecida y las autoridades continúan con la búsqueda para dar con su paradero, de ahí que miembros de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos patrullen con lanchas las inmediaciones del Río Tunjuelito, y a través de drones personal de la Policía apoyen la labor.