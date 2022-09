Capturan a ´estafador de Tinder paisa´ que engañaba a extranjeros y gays

Estoy que me tiro un storytime de como casi caigo en las garras del estafador de tinder Bogotano.

Uno me hablo con este chamuyo terrible ,Y ME MANDO UN VIDEO MOSTRANDOME SU LUJOSO YATE HABLANDO EN INGLES , se viene de los creadores de "El estafador de tinder", "El estafador de instagram"🤣 pic.twitter.com/bMXNC0wdtq

Recomendaciones para no caer en esta clase de estafas por aplicaciones

Andrés Castiblanco, especialista en ciberseguridad, recomendó no usar los nombres reales y más bien utilizar los nickname (apodo), tampoco colocar la edad para no arriesgarse a que sepan quién es. Y hay más: no relacionar los correos electrónicos personales ni las cuentas oficiales de las redes sociales dentro de este tipo de plataformas.

El experto aclaró además que el nivel de seguridad estas apps es alta. Es decir, protegen la privacidad de los usuarios, la información relacionada. Las cuentas bancarias en los casos de quienes pagan por acceso premium. El mayor riesgo, explica el experto, es el uso que se les da: los datos personales que se publican.