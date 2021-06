En la madrugada de este sábado 19 de junio, hombres del CTI capturaron al concejal del Partido de la U de Ocaña, Deiby Arias, por golpear a su pareja.

Esta investigación se basa en que su expareja, Johana Espejo, denunció ante las autoridades varias agresiones que sufrió la noche del viernes 7 de mayo, en el apartamento en el que vivía con el concejal, luego de que este llegara ebrio y en medio de un ataque de celos la agrediera brutalmente.

En las próximas horas, se espera que este hombre sea imputado por la Fiscalía ante un juez de control de garantías.

¿Qué pasó ese día?

De acuerdo a la denuncia de Johana Espejo, todo ocurrió cuando ella decidió ir a compartir una tarde de asado con sus compañeros de trabajo. Pero este evento resultó tortuoso para ella, por los constantes reclamos del concejal, que decía que ella estaba en compañía de otro hombre.

Finalmente, la mujer decidió irse para el apartamento y al llegar no encontró a su pareja, por lo que se acostó a dormir, pero minutos después Arias, llegó tomado: “y gritando que yo estaba con otro hombre y ahí fue cuando me pegó el primer puño en la cara. Me golpeaba las piernas también y me intentó asfixiar varias veces muy fuerte”, dijo la mujer, en el momento del hecho.