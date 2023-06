Capturan a asesino de Helena Laserna, nieta del fundador de Los Andes

Tras un juicio que duró tres años, la justicia estableció que Pinzón convenció a su entonces pareja María Liliana Laserna Jaramillo, la mamá de Helena y paciente de esquizofrenia, de que llevaría a la joven a Chile para que fuese atendida por especialistas que le borrarían cualquier rastro de autismo, pero desde entonces el paradero de la niña fue un misterio.

Pinzón regresó a donde la familia de Helena a decir que la niña había muerto durante el experimento y junto a casi una decena de niños autistas. Inclusive, que al menos tres médicos tratantes se suicidaron una vez supieron del fracaso. Para sostener su posición, como se conoció en el expediente, aseguró que trajo a la víctima de regreso en un vuelo, muerta, y la hizo pasar como una pasajera desmayada para superar los controles migratorios.

Evidentemente, la familia Laserna no creyó en la historia de Pinzón y, en 2019, lo denunciaron. En el expediente quedaron vinculados también María Liliana Laserna y la hermana del hoy condenado, Claudia Patricia Pinzón Gómez. El caso tomó una connotación nacional, no solo porque se tratara de una de las familias más poderosas del país, sino por los misterios que rodearon las circunstancias de la desaparición. Entre los enigmas, que Migración Colombia no reportaba ningún viaje a Chile.

Lo cierto es que Camilo y Liliana habían tenido una relación tormentosa y hasta habían solicitado ayuda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el cuidado de Helena. En medio de la terrible desaparición de la niña, el mayordomo de la finca conde Camilo y Liliana vivían dijo que un día el hombre llegó en una camioneta, cargaba un bulto. El condenado le aseguró que no se acercara, pues se trataba de material radioactivo. Ese bulto, que al parecer sería el cuerpo de Helena Laserna, resultó incinerado en una fogata en la misma propiedad.