Por su parte, el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, reconoció la importancia de la extradición, pero también resaltó que es importante reparar a las víctimas de ‘Otoniel’.

“Siempre es importante y tenemos que reconocer la captura de un criminal, este señor era un criminal de marca mayor, sinónimo de destrucción en todos los sentidos posibles, pero al mismo tiempo tenemos que tener la verdad en nuestro país, nuestro país está lleno de víctimas que no ha sido reparadas, que no saben la verdad y que no han visto la justicia, que se vaya nos deja muchos vacíos, empezó a hablar, dijo algunas cosas y Colombia tiene que saber la verdad”, aseguró Fajardo.