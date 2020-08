Candidatos a Defensor del Pueblo presentaron sus propuestas

Resaltó que la Defensoría debe seguir teniendo un enfoque muy regional, que conozca los territorios, en particular resaltó lo que está pasando en regiones como Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Norte de Santander, en donde se están presentando más las víctimas. En ese mismo sentido, se comprometió a seguir adelante con el mecanismo de las alertas tempranas.

El virtual ganador (tiene el respaldo de la mayoría de los partidos), Carlos Camargo Asís, fundamentó en seis puntos lo que sería su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo. “Los derechos no se hacen realidad con discursos sólo con presupuestos que los viabilicen”, sostuvo ante la plenaria, tras asegurar que la Defensoría tiene que redoblar los esfuerzos para que los derechos no se deterioren y se pierda lo avanzado. Resaltó que seguirá estando en las regiones, lo cual destacó que él conoce los territorios.

En la audiencia, Camargo, Fajardo y Martínez, plantearon sus ideas sobre cómo sería el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en los próximos cuatro años, para lo cual coincidieron en temas como la seguridad a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, los derechos de los niños, la protección del medio ambiente, además de hacer seguimiento a que los recursos públicos que se inviertan tras la pandemia del Coronavirus lleguen a los colombianos y no sean recortados.

Frente a los acuerdos de paz con las Farc, Martínez consideró que es fundamental dar cumplimiento a los derechos allí comprometidos, pero en su criterio eso deberá seguir después de ejecutado el mismo. Martínez es considerada la candidata que representa en la terna al uribismo, pero el Centro Democrático en la plenaria reiteró que respaldarán el viernes a Carlos Camargo.

Al cierre, los candidatos respondieron varias preguntas de los representantes. El aspirante Camargo al ser interrogado sobre temas del manejo de las finanzas de la Federación Nacional de Departamentos sostuvo que han sido transparentes, con respecto a decisiones que se tomaron cuando fue magistrado del CNE, sostuvo que fueron en conjunto y no unilaterales. Respecto a su mención en un audio del llamado ‘Cartel de la Toga’, aseguró que no se pronuncia, porque no fue partícipe en algún diálogo al respecto.