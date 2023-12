¿Cancillería revocará la declaración desierta de la licitación de pasaportes?

Luego de mucha expectativa, se dio a conocer que la conciliación entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería se aplazó para la próxima semana.

Lo anterior, debido a que la Procuraduría General de la Nación pidió ciertas aclaraciones respecto a las condiciones establecidas en el acta de la sesión deL jueves.

Lo que trascendió es que la decisión del comité es revocar la declaratoria de desierta de la licitación de pasaportes y adjudicar el contrato. No obstante, desde Cancillería lo que respondieron a Colprensa es que debido a fundamentos legales y normativos aún no pueden compartir detalles. Le puede interesar: “En mi Gobierno licitaciones no se manejan por el interés particular”: Petro

Vale recordar que la empresa demandó al Estado por una suma de alrededor de $120 mil millones, tras ser declarada desierta la licitación para la elaboración de pasaportes.