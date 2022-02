La Cancillería de Colombia le hizo un llamado a los colombianos que actualmente expidieron el pasaporte y que no han ido a reclamarlo, para que se acerquen a las sedes en donde fue tramitado y los recojan. Según la entidad, tienen más de 22.000 documentos que fueron expedidos y que aún no han sido reclamados.

“Las personas que tramitaron su pasaporte vengan a recoger la libreta, cuando la persona hace el trámite de su pasaporte se le informa que al siguiente día puede venir a recogerlo. Tenemos en este momento en custodia más de 22.000 pasaportes por reclamar”, afirmó Fulvia Elvira Benavides, embajadora y directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano.

La embajadora Benavides aseguró que ese represamiento significaba que más de 22.000 personas que si necesitaban el documento con urgencia no pudieron expedirlo por quienes no han recogido el pasaporte. Si después de seis meses el documento no es reclamado en los próximos seis meses a su expedición, el pasaporte se cancela y pierde vigencia.

“Si usted ha pedido un pasaporte es porque realmente lo necesita para viajar, entonces que hacen esos pasaportes aquí guardados, son 22.000 personas que no tenían la necesidad ni la urgencia de tramitar su pasaporte, que le restringieron de alguna manera la cita a otra persona que probablemente si lo necesitaba”, destacó la embajadora.

Debido a la alta demanda de expedición, la Cancillería ha ampliado su atención el doble, para el presente año esperan hacerlo hasta el triple de capacidad.

La entidad también le hizo un llamado a los colombianos para que cumplan las citas agendadas, esto debido a que el 30% no se está cumpliendo.