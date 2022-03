El rumor de la fuga de ‘Matamba’ se empezó a filtrar sobre las 7:00 a.m. de este viernes. Mientras la prensa trataba de confirmar la información, la guardia del Inpec rastreaba palmo a palmo cada rincón de la Cárcel La Picota.

‘Matamba’ aparece de espaldas en el video, caminando hacia una de las salidas del pabellón en el que se encontraba detenido. Fue precisamente a las 12:03 a.m. del 18 de marzo.

El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del complejo penitenciario, videos en los que se percibe que ‘Matamba’ vestía el uniforme de un guardián del Inpec. No se ven más guardias en ese lugar, por lo que el hombre salió con calma de allí.

El plan de fuga del temido capo, quien ya ha estado 14 veces en prisión, se empezó a ejecutar la noche jueves.

A esa hora la única manera de salir del penal, sin despertar la más mínima sospecha, era por la puerta principal y vestido como un guardián del Inpec.

A la 1:00 a.m. en una revisión de rutina, la guardia se percató que ‘Matamba’ no estaba en la celda por lo que activaron el plan de búsqueda. Primero hicieron un reconteo. Luego buscaron en cada rincón del penal.

Sobre las 9:00 a.m. del viernes, mientras crecían los rumores sobre la fuga, corrió la versión de que ‘Matamba’ no se había fugado y que lo habían encontrado embriagado en otro patio. No obstante al mediodía el Inpec confirmó la fuga del temido extraditable.