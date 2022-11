“Calvas y sin un peso”: así fue como estafaron a 32 mujeres en el Valle

¿Te imaginas asistir a un local donde supuestamente comprarán tu cabello virgen, y que luego de cortado no te den ni un peso? Este fue el controversial caso de 32 mujeres en el municipio Andalucía, Valle.

Las mujeres habían negociado con una desconocida que supuestamente trabajaba con una firma europea y dijo que les entregarían 9.000 dólares como pago desde hace un mes. Llegaron sin cabello a una de las viviendas en el municipio Andalucía, Valle. “Nos quedamos prácticamente calvas y sin el dinero prometido”, decían algunas de las afectadas.

“Nos dijo que en Europa estaban pagando muy bien por el cabello para hacer pelucas y que nos consignaba en unos días por Western Union. A mí me mandó un código por WhatApp de la consignación, pero no me llegó nada”, dijo una de las mujeres que reclama aún su dinero.