Caída masiva de aplicaciones bancarias reviven la confianza en el efectivo

Davivienda y Bancolombia han tenido recurrentes caídas masivas en sus sistemas durante los días de pago de nómina que afectan las transacciones y retiros de los colombianos. El pasado jueves primero de diciembre no fue la excepción, lo que ha hecho que el descontento entre los usuarios sea mayor y reviva el interés por el dinero en efectivo.

Durante gran parte del jueves toda la plataforma de Davivienda estuvo caída, los cajeros no tenían servicio, el canal digital no tenía funcionamiento y DaviPlata tampoco funcionaba, lo cual generó que cuando se reactivaron los canales, hubiese largas filas en los cajeros automáticos.

Las personas aquejan que, justamente para las quincenas, las aplicaciones móviles e incluso los cajeros presentan fallas que les impiden usar su capital. Aunque a hoy los bancos ya funcionan con normalidad, los usuarios siguen mostrando su inconformidad con la intermitencia de las plataformas.

Davivienda aseguró que durante el día se presentaron fallas en el funcionamiento de sus canales, pero que trabajaron por solucionarlas. Además, indicó que no se debieron a un ataque y que no se pusieron en riesgo los recursos de sus clientes; sin embargo, no respondieron al ser cuestionados por la razón principal de las fallas ni especificaron un plan de acción para evitar que se repita.

Bancolombia, por su parte, también comunicó que durante las fallas buscaron dar canales alternativos a sus clientes para que pudiesen realizar sus transacciones y mencionaron que “esta situación en ningún momento se debió a una vulneración de nuestras plataformas, sino a inconvenientes técnicos que nuestro talento humano solucionó”. Si bien estas declaraciones dieron respuesta a algunas de las especulaciones que realizaron los usuarios en redes, no se brindó mayor información sobre su plan de acción.

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia adelanta las respectivas investigaciones para dar con la causa de las fallas del sistema de las entidades, la cual viene siento repetitiva específicamente en épocas de mayor movimiento bancario.