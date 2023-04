Cabal revela que Francia Márquez ha gastado $2.869 millones en viajes

El uso de los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea de Colombia para los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez no para de generar polémica. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reveló que Márquez ha utilizado 130 veces las aeronaves para sus diferentes desplazamientos, por más de $2.000 millones. Lea aquí: Denuncian a Francia Márquez por recibir Ingreso Solidario ya estando electa

Pero las críticas de María Fernanda Cabal en contra de Francia Márquez no quedan ahí. En cuentas de la senadora uribista, que ya anunció que buscará en 2026 ser presidenta de Colombia, los $2.869.972.464 que se han invertido en estos viajes hubieran alcanzado para entregar 5.600 subsidios de Ingreso Solidario y 83 subsidios para compra de Vivienda de Interés Social.

“POR SEGURIDAD”

Cuando la vicepresidenta Francia Márquez reveló que usa de forma constante estos aviones, dijo que los desplazamientos en helicópteros oficiales de la Fuerza Aérea se deben a su seguridad.

“El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y las veces que vaya voy a ir en helicóptero les guste o no. De malas (...) si fuera una vicepresidenta blanca y de élite no dirían nada”, dijo la vicepresidenta en Semana. Le recomendamos: Conozca lo que dijo Francia Márquez sobre el uso del helicóptero

Cabe recordar que en dos ocasiones Francia Márquez ha recibido por parte de la Fuerza Pública alarma por posibles explosivos cerca de donde está, hecho que ha puesto en riesgo su seguridad.