“Brayan”, el sicario extranjero capturado tras publicar armas en redes sociales

A un presunto sicario extranjero, que logró fama en el bajo mundo por usar las redes sociales para intimidar a la gente en Bucaramanga, le llegó la hora de responder ante la justicia.

Se trata del venezolano Brayan Alejandro Uranga Peña, alias “Brayan”, quien en su truculento paso por Colombia ajusta al parecer ocho asesinatos en apenas tres meses, según las investigaciones preliminares de la Fiscalía. Lea también: Video: jugó a ser ‘Toretto’ a gran velocidad y terminó en llamas

Los crímenes ocurrieron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en la capital santandereana y municipios aledaños, pero su rastro comenzó a ser visible para las autoridades el pasado 16 de febrero, cuando falló en uno de los atentados.

Según el director Seccional de Fiscalías de Santander, Oliden Riaño, ese día “Brayan” le disparó desde una moto a un hombre de 38 años, en un local comercial del barrio La Concordia, en Bucaramanga. La víctima sobrevivió en un hospital, pero quedó lisiada.

Su siguiente aparición fue el 6 de marzo, en un video amenazante que distribuyó por el ciberespacio. Aunque no dio la cara, se grabó manipulando pistolas y municiones encima de una mesa, usando como decoración dos letreros manuscritos con la fecha de la grabación y la firma de la supuesta organización criminal: “Att: O.C.L.G.”.

Los informantes lo reconocieron por sus pulseras estrafalarias y el marcado acento venezolano, con el que dijo: “Ya saben que no estamos jugando, ya ustedes saben quién les está hablando, no tengo necesidad de repetirles nada. Ya saben que en Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond, no queremos nada de lo que es vendedores de droga, ladrones que incomoden a los vecinos, violadores, ni sapos, ni chirretes que no respeten a nadie”.