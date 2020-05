“Bogotános deben actuar como si tuvieran coronavirus”: Claudia López

Un paquete de medidas tendiente a seguir previniendo un contagio masivo de la pandemia del Coronavirus, anunció este viernes la alcalde de Bogotá, Claudia López, como la activación de cuatro turnos de trabajo en la ciudad, la eliminación del pico y género, pero en particular el llamado al autocontrol de los ciudadanos.

La preocupación, según López, radica en que con la activación de varios sectores de la economía que permitió el gobierno nacional, estarán al menos 2.3 millones de ciudadanos saliendo todos los días.

“En la nueva etapa se han tomado decisiones de que 2.3 millones de personas vuelvan a la calle, vamos a tener un nuevo nivel de riesgo”, sostuvo la alcaldesa, quien manifestó que será una orden que en adelante quien salga a la calle lo debe hacer usando el tapabocas.

“Cada ciudadano en Bogotá debe actuar como si tuviera coronavirus. Al salir no deben tocar a nadie, deben mantener un distanciamiento mínimo de un metro, el crimen supremo es no tener tapabocas”, sostuvo.

Respecto a los horarios de trabajo de la ciudad sostuvo que entre las 6 y 9 de la mañana sólo lo harán los trabajadores del sector salud, justicia, socorro y los empleados oficiales que sea indispensable su asistencia a las entidades.

Entre 10 de la mañana y 7 de la noche, dijo, estará habilitado el sector de la construcción el cual ya se ha ido incorporando, pero sostuvo que todas las obras, publicas y privadas, se deben inscribir ante la Alcaldía para llevar el registro.

Entre las 12 del día y la media noche, estarán habilitados para trabajar en particular el sector comercio, incluyendo a las empresas del sector manufactura. Explicó que esto se hace para que no estén más de dos millones de personas activas a la misma hora en la ciudad. La medida que se tuvo por tres semanas del pico y género ya no aplicará, porque al entrar esos sectores a trabajar se obliga a la salida de más personas y no la Policía no podría hacer el control.

Respecto al transporte, López dijo que se dará prioridad el uso de la bicicleta, para lo cual se dispondrá de 80 kilómetros nuevos de ciclorutas, también se recomienda el uso del carro compartido, dos personas máximo. En cuanto Transmilenio se mantendrá en una operación del 35% en cada articulado, mientras que para los carros se dispuso que la velocidad máxima será de 50 kilómetros, esto porque en las últimas semanas se han aumentado los siniestros viales.