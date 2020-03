Bogotá tendrá simulacro obligatorio de aislamiento por coronavirus

Anunció además que se mantiene la restricción de la alerta amarilla por la situación ambiental de la ciudad, para lo cual seguirá el pico y placa durante todo el día, mientras que desde el viernes y hasta el lunes no circularán carros y motos por la ciudad, con excepciones como los médicos, los equipos de emergencia y Transmilenio, entre otros.

Insistió que éste ejercicio de cultura ciudadana busca es preparar a Bogotá, ante la decisión eventual que se tome si el contagio de la pandemia crece para ordenar el acuartelamiento de la ciudad. En tal sentido, dijo que domingo y lunes la ciudad no tendrá ciclovía, como tampoco estarán abiertas lugares como piscinas privadas y públicas, centros deportivos, e incluso los centros comerciales, a los cuales invitó a que cierren.

López, quien realizó los anuncios en una rueda de prensa de forma virtual, dijo que el simulacro se denomina “Bogotá se queda en casa y será entre el viernes 20 de marzo y el lunes festivo 21 de marzo”. Precisó que el decreto se expedirá mañana en la noche y que el borrador está abierto a la ciudadanía comente en que casos no se debe aplicar.

“No estamos en nivel de contagio es un simulacro, pero es necesario ver cómo funcionaria la ciudad si en un tiempo debemos tomar decisiones Esta no es una situación que durará meses, esta situación durará al menos un año”, manifestó la alcaldesa.

Anticipó que en Bogotá no habrá toque de queda por ahora, y que por ahora todo apunta a un cuidado colectivo. Con respecto a Transmilenio dijo que se busca es bajar la movilidad para lo cual espera se llegue a un 50 %, es decir incentivando a que la gente use más la bicicleta y no el bus. Volvió a incentivar el teletrabajo.

Frente a los casos de Coronavirus en la ciudad, la alcaldesa dijo que van 33, que en total se han identificado 497, de ellos 343 fueron negativos y 154 están en seguimiento.