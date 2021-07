Por su parte, Alejandro Gómez, secretario Distrital de Salud, indicó que “este es un anuncio optimista, pero no nos puede llevar a bajar la guardia. En los eventos que son al aire libre se podrán tener sitios para venta de comidas y bebidas, pero la gente no se puede quedar allí. Debemos garantizar que las zonas tengan disponibilidad de agua y jabón, alcohol, gel antibacterial; se deben seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad”.

Para los estadios la venta de boletería deberá ser por medios digitales con el fin de evitar la presentación impresa al ingreso del lugar y se recomienda a los organizadores contar con el número de baterías sanitarias y de lavado de manos suficiente de acuerdo con el aforo, evitar el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, organización por grupos familiares y la desinfección de instrumentos de percusión como tampoco no se autorizan pitos, cornetas, vuvuzelas.

Los próximos partidos del Fútbol Profesional Colombiano que se podrán disputar en el Estadio El Campín y el Estadio Metropolitano de Techo, son Santa Fe vs. Nacional, 3 de agosto; Millonarios vs. Santa Fe 8 de agosto; Equidad vs. Medellín 8 de agosto.