Bienestarina no dejará de llegar a niños en Colombia: esta es la razón

Controversia ha generado en el país la orden que le dio el presidente Gustavo Petro al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de no comprar más Bienestarina para alimentar a los niños del país; sin embargo, esto en la práctica no será posible, ya que hay más de un billón de pesos comprometidos durante seis años para la producción y distribución de este alimento.

Ese producto, que contiene una mezcla de cereales, leche entera en polvo, vitaminas y otros ingredientes, y ha sido suministrado a más de dos millones de niños, niñas y personas en general, que presentan condiciones de vulnerabilidad en el país.