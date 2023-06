$!Benedetti guardará silencio ante la Fiscalía sobre campaña presidencial de Petro

La Fiscalía General de la Nación citó a declarar para este viernes 23 de junio a Armando Benedetti, en el marco de las investigaciones por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, dicha diligencia no se realizó. Lea aquí: Fiscalía investiga si hubo dinero ilegal en la campaña de Gustavo Petro

La citación, que estaba acordada para las 9 de la mañana, señalaba que el llamado al exembajador de Colombia en Venezuela es “para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”.

Los motivos por los que la Fiscalía abrió el proceso son los audios revelados por Semana, en los que se evidencia como el exembajador, en medio de una discusión con la exjefa de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, asegura que tiene información que podría dejar muy mal parado al primer mandatario.

"Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusiera un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier fue una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente", se escucha en una parte de los audios que el exembajador le mandó a Sarabia, quien fue su aliada, subalterna y, al parecer, ahora enemiga.